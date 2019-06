Jena

NABU: Mehr Schutz für die Lebensräume des Luchses

11.06.2019, 14:20 Uhr | dpa

Ein Luchs sitzt hinter einem Baumstamm in seinem Gehege. Foto: Andreas Arnold/Archiv (Quelle: dpa)

Zum internationalen Tag des Luchses haben Naturschützer am Dienstag von der Landesregierung gefordert, sich stärker für die Wiederansiedlung der Raubkatzen einzusetzen. "Es müssen konkrete Maßnahmen und Strategien zum Lebensraumschutz und zur Lebensraumvernetzung entwickelt werden, damit der Luchs gefahrlos in seine einst angestammten Lebensräume zurückkehren und dort erfolgreich für Nachwuchs sorgen kann", sagte Silvester Tamás, Projektkoordinator des NABU-Luchsprojektes in Thüringen.

Als konkrete Maßnahmen nannte er zum Beispiel Grünbrücken an Autobahnen - etwa am Hermsdorfer Kreuz im Osten Thüringens - sowie sogenannte Wildtierquerungshilfen wie Unterführungen. Bisher gibt es nur ein nachgewiesenes fest angesiedeltes Tier in Thüringen: Luchs "Aslan" im Thüringer Wald.