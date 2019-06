Stuttgart

Deutsches Tennis-Duell: Zverev trifft auf Brown

11.06.2019, 14:40 Uhr | dpa

Tennisprofi Alexander Zverev trifft in seinem ersten Spiel beim Stuttgarter Rasenturnier auf seinen Landsmann Dustin Brown. Der 34-Jährige aus Winsen erspielte sich am Dienstag ein 6:4, 7:6 (7:3) gegen John Millman aus Australien und bestach dabei mit großer Leidensfähigkeit und vielen seiner bekannten Stoppbälle. Ein 2:4 im zweiten Satz drehte Brown noch und war im Tiebreak dann im Vorteil. Zuvor hatte er sich erst über die Qualifikation einen Platz im Hauptfeld erarbeitet. Zverev, Nummer fünf der Weltrangliste, hatte als topgesetzter Spieler in der ersten Runde ein Freilos. Ein Duell zwischen ihm und Brown gab es noch nie.