Manderscheid

Gas entzündet sich auf Campingplatz: Ehepaar im Krankenhaus

11.06.2019, 15:50 Uhr | dpa

Beim Wechsel einer Gasflasche ist es am Dienstag zu einem Feuer auf einem Campingplatz in Manderscheid (Kreis Bernkastel-Wittlich) gekommen. Gas sei ausgetreten, habe sich entzündet und ein Vorzelt in Brand gesteckt, teilte die Polizei mit. Die Bewohner, eine Frau (74) und ein Mann (78), seien mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gekommen.

Das Ehepaar habe sich selbst retten können, Lebensgefahr bestehe nicht. Andere Campinggäste hätten geistesgegenwärtig reagiert und angefangen, den Brand mit Feuerlöschern des Campingplatzes zu löschen. Die Feuerwehr löschte den Brand dann ganz. Es entstand ein Sachschaden von 1500 Euro.