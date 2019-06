Dresden

Laut Netzwerk mehr Gewalt gegen Homosexuelle als bekannt

11.06.2019, 18:42 Uhr | dpa

Die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Queeres Netzwerk Sachsen fordert eine flächendeckende Studie zur Lebenslage von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern, trans- und intergeschlechtlichen sowie queeren Menschen in Sachsen. Diese sei mehr als überfällig, sagte Vorstand Christian Roßner am Dienstag in Dresden. Das Ergebnis einer Dunkelfeldstudie im Auftrag der LAG zeige, dass Gewalt gegen Homo- und andersartig sexuell orientierte Menschen weiter verbreitet sei als bisher bekannt. Roßner sprach von einer "gravierenden Diskrepanz" zu den polizeilich erfassten Fällen.

An der nichtrepräsentativen Befragung nahmen 259 Menschen teil, die von 868 Beleidigungen sowie 198 leichten und schweren Körperverletzungen in den vergangenen fünf Jahren berichteten. Nur 30 der Befragten haben mindestens einen Vorfall angezeigt, wobei 22 sich dabei unwohl fühlten. Die Autorin der Studie, Vera Ohlendorf, berichtete von einer extrem niedrigen Anzeigebereitschaft mangels Hoffnung auf professionelle Hilfe seitens der Polizei.

Das Netzwerk registrierte in den vergangenen fünf Jahren insgesamt 1672 Übergriffe, die Kriminalstatistik weise für 2001 bis 2017 nur 55 registrierte Straftaten in diesem Bereich aus. Für Roßner ist die Studie Aufforderung, Polizei und andere Sicherheitsorgane flächendeckend für das Problem zu sensibilisieren.