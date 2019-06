Osnabrück

VfL Osnabrück holt Duisburger Kevin Wolze

11.06.2019, 19:06 Uhr | dpa

Der VfL Osnabrück hat Linksverteidiger Kevin Wolze vom Zweitliga-Absteiger MSV Duisburg verpflichtet. Der 29-Jährige sei ablösefrei und habe einen Zweijahresvertrag erhalten, teilte der künftige Fußball-Zweitligist am Dienstag mit. Wolze spielte seit 2011 für die Duisburger und erzielte in der abgelaufenen Saison der 2. Liga neun Treffer. Insgesamt hat Wolze bereits 150 Zweitliga-Spiele bestritten. "Ich wollte unbedingt weiterhin in der 2. Bundesliga spielen und habe mich aus den sich mir gebotenen Möglichkeiten ganz bewusst für den VfL Osnabrück entschieden", sagte der gebürtige Wolfsburger.