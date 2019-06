Kiel

Minister beraten über Abschiebungen und Clankriminalität

12.06.2019, 01:05 Uhr | dpa

Die Innenminister von Bund und Ländern treffen sich ab heute in Kiel zu ihrer Frühjahrskonferenz. Bei einem gemeinsamen Abendessen im Tagungshotel stehen erste Beratungen über Streitthemen an. Für den Abend sind in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt zwei Demonstrationen angekündigt. Der Flüchtlingsrat und weitere Organisationen wollen auf dem Platz der Kieler Matrosen vor dem Tagungshotel gegen Abschiebungen in Krisengebiete demonstrieren und in Richtung Dreiecksplatz ziehen. Von dort startet eine weitere Demonstration gegen einen Rechtsruck in die Gegenrichtung. "Wir rechnen mit insgesamt 800 Teilnehmern", sagte ein Polizeisprecher.

Zu den Hauptthemen der bis Freitag dauernden Konferenz gehören Abschiebungen nach Afghanistan, eine bessere Vernetzung beim Kampf gegen Clankriminalität und die Kostenbeteiligung des Fußballs an Polizeieinsätzen. Für Kritik vor der Konferenz sorgten Überlegungen, Ermittlern den Zugriff auf Daten von "smarten" Geräten wie digitalen Sprachassistenten zu ermöglichen.