Wiesbaden

Mehr Schutz vorm Wolf: Hessen will Weidetiere besser sichern

12.06.2019, 01:28 Uhr | dpa

Mit Blick auf die sprunghaft gestiegene Zahl der Nachweise von Wölfen in Hessen stellt Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) am heutigen Mittwoch (12.30 Uhr) ihre Pläne für den Schutz von Weidetieren vor. Erst im April habe ein Wolf in einer unzureichend gesicherten Schafsherde in Zierenberg nahe Kassel Lämmer gerissen, teilte das Ministerium in Wiesbaden mit und berief sich auf Genproben. Anfang Juni sei ein Fotonachweis bei Dirlammen im Vogelsberg gelungen.

"Da in Hessen jederzeit mit einem Wolf gerechnet werden muss, ist ein sicherer Herdenschutz für alle Weidetierhalter unerlässlich", erklärte Hinz. Die Besitzer von Weidetieren sollen dabei mit einer Prämie unterstützt werden. Das Hessische Landesamt für

Naturschutz, Umwelt und Geologie listet für dieses Jahr bereits neun Nachweise von Wölfen auf. 2018 hatte es den Angaben zufolge keinen einzigen gegeben, 2017 insgesamt fünf.