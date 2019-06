Erfurt

BUND Thüringen stellt Jahresbericht vor

12.06.2019, 01:47 Uhr | dpa

Im vergangenen Jahr hat es in Thüringen nach Ansicht des Naturschutzverbands BUND einige Erfolge für den Umwelt- und Naturschutz gegeben. Dazu gehörte die Entscheidung des Freistaats, den ehemaligen innerdeutschen Grenzstreifen "Grünes Band" in den Status eines Nationalen Naturmonuments zu heben, wie eine Sprecherin mitteilte. Heute stellt der BUND-Landesvorsitzende Ron Hoffmann in Erfurt den Jahresbericht 2018 vor. Er blickt dabei auf die Arbeit des BUND Thüringen im vergangenen Jahr zurück und gibt einen Ausblick auf die Erwartungen an die Landesregierung.