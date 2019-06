Bad Hersfeld

Bad Hersfeld: Hessentag wegen Gewitter-Warnung unterbrochen

12.06.2019, 05:41 Uhr | dpa

Unwetterwarnungen haben am Dienstagabend das Festprogramm auf dem Hessentag in Bad Hersfeld durcheinandergebracht. Zur Sicherheit müssten die Veranstaltungen unterbrochen werden, teilten die Veranstalter auf Twitter und in anderen Sozialen Netzwerken mit. Nach etwa einer Stunde dann die Mitteilung: Die Unwetterwarnung ist aufgehoben, es kann weiter gefeiert werden. Doch nur für kurze Zeit, denn schon folgte die nächste Gewitter-Warnung: "Zu Eurer Sicherheit unterbrechen wir den Festbetrieb auf dem Hessentag erneut", teilten die Veranstalter mit.