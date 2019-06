Kiel

SPD fordert zusätzliche Altersversorgung für Feuerwehr

12.06.2019, 08:53 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins SPD-Landtagsfraktion hat eine zusätzliche Altersversorgung für Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren gefordert. "Feuerwehrleute verdienen unsere Solidarität und unseren Respekt", sagte die feuerwehrpolitische Sprecherin der Fraktion, Beate Raudies. Die Aktiven hätten einen harten Job und opferten ihre Freizeit für die Sicherheit der Menschen. "Die Wertschätzung darf sich nicht nur auf warme Worte beschränken. Darum fordern wir, dass sich eine Tätigkeit bei der freiwilligen Feuerwehr künftig auch auf die Altersversorgung positiv auswirkt."

Für die Landtagssitzung kommende Woche hat sie bereits einen Gesetzentwurf eingebracht. Über die Höhe möglicher Versorgungsansprüche will sich die Opposition in weiteren Gesprächen in weiteren Verfahren verständigen. Vorbild des Vorstoßes ist die sogenannte Ehrenrente, von der freiwillige Feuerwehrleute in Thüringen profitieren. Im Norden gibt es 1342 Freiwillige Feuerwehren, in denen sich im vergangenen Jahr 49 120 Männer und Frauen engagierten.