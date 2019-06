Bad Salzdetfurth

Einsatzkräfte retten Ehepaar aus festgefahrenem Wohnmobil

12.06.2019, 09:58 Uhr | dpa

Polizei und Feuerwehr im Kreis Hildesheim haben am frühen Mittwochmorgen einem Camper-Ehepaar aus Ravensburg (Baden-Württemberg) aus einer gefährlichen Lage geholfen. In der regnerischen Nacht waren die Eheleute auf dem Weg zu einem Stellplatz an einer engen Steigungsstrecke bei Bad Salzdetfurth mit ihrem Wohnmobil festgefahren, wie die Polizei mitteilte. Der Versuch, in der Dunkelheit rückwärts wieder zurückzufahren, ging schief - der 3,5 Tonnen schwere Camper stand auf dem Grünstreifen, dem Abhang gefährlich nahe. Um den Wagen in der schiefen Ebene zu halten, musste der 84 Jahre alte Fahrer die gesamte Zeit auf die Bremse treten. Auf die enge und extrem steile Strecke hatte ihn sein Navi geführt.

Zunächst kam eine Polizeistreife, die die Freiwillige Feuerwehr verständigte. Auch die musste wegen des engen Weges und der Steigungsstrecke erfindungsreich sein. Letztlich zog ein Spezialfahrzeug das Wohnmobil bergauf zu einem Parkplatz. Das Campingauto wurde dann langsam den Berg hinabgefahren. Insgesamt waren 56 Feuerwehrleute im Einsatz.