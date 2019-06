Unterföhring

Conze: Streaming-Dienst startet am Dienstag mit ARD und ZDF

12.06.2019, 11:44 Uhr | dpa

Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 startet seine neue Streaming-Plattform Joyn am kommenden Dienstag. Vorstandschef Max Conze sagte am Mittwoch auf der Hauptversammlung in München, ab 18. Juni könnten die Zuschauer "deutsches TV gebündelt in einer App schauen", mit ARD und ZDF. Joyn biete kostenlos gut 50 Programme, solle in zwei Jahren zehn Millionen Zuschauer erreichen und den Rückgang der Werbeerlöse im traditionellen Fernsehen ausgleichen.

Den kostenpflichtigen US-Streamingdiensten wie Netflix oder Amazon Prime will Conze vor allem auch mehr eigenproduzierte Filme und Live-Shows entgegensetzen. Die notwendigen Investitionen finanzieren die Aktionäre mit einem Verzicht bei der Dividende: Sie wird im Vergleich zum Vorjahr fast halbiert. Mit dem Verfall des Aktienkurses seien die Aktionäre allerdings zu recht unzufrieden, räumte Conze ein. "Bei meinem Amtsantritt am 1. Juni 2018 lag der Kurs bei etwa 25 Euro. Jetzt sind wir bei etwa 15 Euro." Er bitte aber um Geduld, der Konzernumbau sei kein Sprint, die Investitionen belasteten auch den Gewinn, "Ausdauer ist gefragt".

Den überraschende Einstieg des Mediaset-Konzern des früheren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi bei ProSiebenSat.1 streifte Conze nur kurz. "Wir freuen uns über dieses Finanzinvestment", sagte er und sah es als "Vertrauensbeweis in unsere Strategie".