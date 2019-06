Waidhaus

Schmuggler hatte 160 000 Zigaretten im Auto

12.06.2019, 12:05 Uhr | dpa

An der deutsch-tschechischen Grenze ist ein Schmuggler mit 800 Stangen Zigaretten erwischt worden. Wie der Zoll am Mittwoch berichtete, hatten Bundespolizisten den Wagen des 24-Jährigen auf einem Autobahnparkplatz bei Waidhaus (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) kontrolliert. Als die Beamten nicht versteuerte Zigaretten entdeckten, wurde das Auto von Zollfahndern genauer unter die Lupe genommen.

In Taschen und Kartons hatte der aus Tschechien kommende Fahrer insgesamt 160 000 geschmuggelte Zigaretten im Kofferraum oder auf der Rückbank des Fahrzeugs verstaut. Dem Fiskus wären dadurch etwa 27 000 Euro Tabaksteuer entgangen. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Haftbefehl erlassen. Das Auto war schon am Dienstag vor einer Woche kontrolliert worden.