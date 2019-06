Kreatives Drogenversteck

Richter schickt Dealer aus Köln in U-Haft

12.06.2019, 13:36 Uhr

Festnahme in Köln: Verkaufseinheiten Heroin wurden im Batteriefach eines tragbaren Radios entdeckt (Quelle: Polizei Köln)

Am Montagmittag um 11.30 Uhr haben Beamte einen polizeibekannten Drogendealer mit 50 Verkaufseinheiten Heroin, auch Bubbles genannt, am Heumarkt festgenommen.



Das Heroin fanden sie bei einer Kontrolle im Batteriefach eines tragbaren Radios und in einer Überraschungs-Ei-Verpackung. Der 47-Jährige ist jedoch nicht das erste Mal mit Drogen erwischt worden. Bereits am 4. Juni ertappte die Polizei ihn am gleichen Ort mit mehr als 30 Bubbles. Der Mann hatte bei der Kontrolle erheblichen Widerstand geleistet und dabei sogar einen Beamten verletzt.

Wegen Wiederholungs- und Fluchtgefahr schickte der Richter den Dealer am Dienstag in Untersuchungshaft.