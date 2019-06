Kiel

Bessere Besoldungsstruktur für Beamte in Schleswig-Holstein

12.06.2019, 13:45 Uhr | dpa

Schleswig-Holstein wird die Besoldungsstruktur der Beamten ab dem Jahr 2021 verbessern. Innerhalb von vier Jahren soll die Besoldung für alle Beamte um insgesamt ein Prozent angehoben werden zusätzlich zu künftigen Tarifabschlüssen, erläuterte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Mittwoch in Kiel. Außerdem sollen als weiterer Kernpunkt die Grundgehälter im Einstiegsbereich angehoben werden. Die unteren Besoldungsgruppen A2 bis A4 werden gestrichen. Justizwachmeister erhalten als Einstieg statt A4 künftig A5. Eine Wiedereinführung des vollen Weihnachtsgeldes wird es aber nicht geben. In diesem Oktober und dann noch einmal im nächsten Jahr erhalten alle Beamte 100 Euro Einmalzahlung und Berufsanwärter 50 Euro. DGB und Beamtenbund zeigten sich insgesamt eher enttäuscht.