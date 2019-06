Erfurt

Mohring: Haushaltsbeschluss für 2020 muss vertagt werden

12.06.2019, 13:45 Uhr | dpa

Die für diesen Freitag geplante Verabschiedung des Thüringer Haushalts für 2020 wäre nach einem Gutachten ein Verfassungsbruch. CDU-Fraktionschef Mike Mohring legte das von der größten Oppositionsfraktion in Auftrag gegebene Rechtsgutachten am Mittwoch in Erfurt vor. Der Gutachter, Thorsten Ingo Schmidt von der juristischen Fakultät der Universität Potsdam, kommt darin zum Ergebnis, dass eine Verabschiedung des Etats für das Jahr nach der Landtagswahl das Budgetrecht des Parlaments unzulässig verletze und damit verfassungswidrig sei. Am 27. Oktober wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt.

Mohring kündigte an, dass seine Fraktion an diesem Donnerstag zu Beginn der abschließenden Haushaltsdebatte den Antrag stellt, den Etat am Freitag nicht zu verabschieden. Er solle zurück in die Ausschüsse verwiesen und erst vom neu gewählten Parlament beschlossen werden.

Die rot-rot-grüne Landesregierung von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) könnte mit einem beschlossenen Etat ihre Amtszeit bei schwierigen Mehrheitsverhältnissen nach der Wahl ausdehnen, sagte Mohring. Er sprach von einem in Deutschland noch nie da gewesenen Eingriff in das Königsrecht des Parlaments. Die Landesregierung vertritt eine andere Rechtsposition und verweist unter anderem auf eine Stellungnahme des Rechnungshofs.

Grund für die Verfassungswidrigkeit des Vorgehens von Rot-Rot-Grün ist nach dem Gutachten eine Regelung in der Thüringer Verfassung, nach der die Fraktionen kein Recht haben, selbst einen Haushalt oder Nachtragsetat vorzulegen.