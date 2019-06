Erfurt

Landesbank: Nahezu Vollbeschäftigung in Thüringen

12.06.2019, 18:17 Uhr | dpa

In Thüringen gibt es nach einer Studie der gemeinsamen Landesbank mit Hessen nahezu Vollbeschäftigung. Die Zahl der Arbeitslosen und die Arbeitslosenquote hätten sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als halbiert, sagte die Chefvolkswirtin der Landesbank Hessen-Thüringen, Gertrud Traud, am Mittwoch in Erfurt. Im Mai habe die Arbeitslosenquote nur noch bei rund fünf Prozent und damit etwa auf dem bundesweiten Niveau gelegen.

Der Arbeitsmarkt in Thüringen sei bei der Stellenbesetzung fast so angespannt wie der in Baden-Württemberg oder Bayern. "Das ist eine gute Position für Arbeitnehmer." Die Unternehmen, aber auch das Land seien damit am Zug, attraktive Konditionen für Fachkräfte zu bieten und Studenten zu halten.