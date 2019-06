Hamburg

Unwetterwarnung für Mecklenburg-Vorpommern

12.06.2019, 19:23 Uhr | dpa

Der Deutsche Wetterdienst hat am Mittwoch vor Unwettern in Mecklenburg-Vorpommern gewarnt. In der Warnung heißt es: "In Mecklenburg-Vorpommern treten am Abend örtlich schwere Gewitter auf mit Gefahr von heftigem Starkregen, Orkanböen und Hagel." Die Gewitter verlagerten sich dann langsam ostwärts.