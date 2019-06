Gießen

Prozess um tödlichen Überfall in Mittelhessen vor Ende

12.06.2019, 19:41 Uhr | dpa

Experten der Spurensicherung untersuchen ein Haus in Laubach-Gonterskirchen. Foto: Boris Roessler/Archivbild (Quelle: dpa)

Nach zehn Monaten Verhandlung wird im Prozess um einen brutalen Überfall im mittelhessischen Laubach heute voraussichtlich das Urteil gesprochen. Angeklagt sind fünf Männer, die im November 2017 einen 57-Jährigen und seine zwei Jahre ältere Partnerin in ihrer Wohnung in Laubach überfallen und anschließend Feuer gelegt haben sollen. Der Mann starb durch Schläge und Tritte, die Frau überlebte verletzt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Drogengeschäfte, in die der 57-Jährige verwickelt gewesen sein soll, Hintergrund für die Tat waren.

Die Anklage hatte mehrjährige Haftstrafen für die Männer unter anderem wegen Körperverletzung mit Todesfolge sowie versuchten Mordes gefordert. Die Verteidigung plädierte teils auf Freispruch, teils auf mehrjährige Haftstrafen.