Weißenfels

Wojciech Kaminski Nachfolger von Silvano Poropat beim MBC

12.06.2019, 21:33 Uhr | dpa

Das Management des Basketball-Bundesligisten Syntainics MBC ist auf der Suche nach einem Nachfolger des scheidenden Trainers Silvano Poropat fündig geworden. Der 45-jährige Wojciech Kaminski wird künftig die Mannschaft aus Weißenfels betreuen. Der polnische Coach erhielt einen Einjahresvertrag mit der Option auf eine weitere Spielzeit. Das teilte der Verein am Mittwochabend auf seiner Homepage mit. Im Rahmen eines Taktik-Meetings in der Stadthalle wurde der neue Mann auf der Trainerbank zeitgleich der Öffentlichkeit vorgestellt.

"Wir haben uns nach der Absage von Poropat mit vielen Kandidaten beschäftigt und unterhalten. Bei Kaminski hat uns fasziniert, dass er sich zumeist langfristig zu Programmen bekannt und diese weiterentwickelt hat. Mit seiner großen Trainererfahrung auf hohem europäischem Niveau passt er perfekt in das gesuchte Profil. Die Erfolge von Kaminski in Polen sprechen für sich", erklärte MBC-Geschäftsführer Martin Geissler.

Zuletzt stand der neue MBC-Coach beim polnischen Erstligisten Slam Stal Ostrow unter Vertrag, erreichte mit dem Team den fünften Platz und gewann den Pokal. Seine größten Triumphe feierte Kaminski, der im Jahr 2002 seine Trainerlaufbahn begann, mit Rosasport Radom. Er führte den Verein in der Saison 2016/17 in die Champions League, traf in diesem Wettbewerb auch auf den Bundesligisten EWE Baskets Oldenburg und wurde dreimal polnischer Pokalsieger. Seit 2014 arbeitete Kaminski als Assistenz-Trainer der polnischen Nationalmannschaft. Diesen Job gibt der Coach für sein erstes Engagement in der Basketball-Bundesliga auf.