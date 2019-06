Stuttgart

Deutsche Volleyballerinnen gewinnen erneut in Stuttgart

12.06.2019, 23:03 Uhr | dpa

Die deutschen Volleyballerinnen haben auch ihr zweites Spiel vor heimischer Kulisse in der Nationenliga gewonnen. Einen Tag nach dem 3:1 gegen die Dominikanische Republik setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski am Mittwochabend in Stuttgart mit 3:1 (25:21, 25:23, 24:26, 25:16) gegen Belgien durch. Außenangreiferin Hanna Orthmann erzielte 24 Punkte, Diagonalangreiferin Louisa Lippmann 18. Für Koslowskis Team war es im elften Spiel in der Nations League der fünfte Sieg. Zum Abschluss ihres Heimturniers treffen die Deutschen am Donnerstag (20.30 Uhr) auf den EM-Zweiten aus den Niederlanden.

Koslowskis Team bestreitet nach der Etappe in Stuttgart vom 18. bis 20. Juni noch das Event in Ningbo (China). Für das Finale der Nationenliga vom 3. bis zum 7. Juli qualifizieren sich von insgesamt 16 Teilnehmern nur die besten sechs Teams inklusive dem Gastgeber China. Die USA haben 2018 die Premierenveranstaltung gewonnen.