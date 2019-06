Hamburg

Frauenleiche in Hamburg gefunden

13.06.2019, 07:47 Uhr | dpa

Die Polizei hat in der Nacht zum Donnerstag eine Frauenleiche in einem Waldstück im Hamburger Stadtteil Neugraben-Fischbek gefunden. Dies teilte ein Polizeisprecher am Morgen mit. Die Frau sei vermutlich das Opfer eines Gewaltdeliktes, das sich bereits am Dienstag nur wenige Straßen weiter in einer Kneipe ereignet hat. Ein tatverdächtiger Mann wurde bereits festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar.