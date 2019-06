Trebur

Feuerwehreinsatz in Lagerhalle: Hanfpflanzen entdeckt

13.06.2019, 09:03 Uhr | dpa

Nach einem Einsatz in einer brennenden Lagerhalle im Bereich der landwirtschaftlichen Betriebe Oberach hat die Feuerwehr am frühen Donnerstagmorgen zahlreiche Hanfpflanzen und Setzlinge entdeckt. Ob es sich um illegalen Anbau handele oder die Pflanzen genehmigt waren, werde noch geprüft, berichtete eine Polizeisprecherin in Darmstadt. Nach ersten Informationen seien in der Halle Pflanzen und Inventar für Landschaftsgartenbau gelagert gewesen. Die Polizei nahm einen 29 Jahre alten Mann vorläufig fest, der ein Zimmer im Bereich der Halle bewohnte. Es werde geprüft, ob er mit dem Anbau der Pflanzen zu tun habe, hieß es.

Bei dem von einem Zeugen entdeckten Feuer entstand ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Die Feuerwehr musste eine stark beschädigte Wand der Halle sichern. Außer Brandexperten ermittelt nun auch das Rauschgiftkommissariat.