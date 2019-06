Berlin

Berlin will insektenfreundlicher werden

13.06.2019, 13:57 Uhr | dpa

Berlin will Wildbienen auch im Herzen der Metropole Nahrung bieten. Nahe dem Hauptbahnhof, im Spreebogenpark, ist am Donnerstag die zehnte Fläche zur Förderung der Insektenvielfalt eröffnet worden. Dort sollen noch in diesem Jahr Wildblumen wachsen. Weitere Flächen für das auf fünf Jahre angelegte Projekt "Mehr Bienen für Berlin - Berlin blüht auf" sollen im Herbst folgen. Beteiligt sind laut Umweltverwaltung bisher die Bezirke Mitte, Charlottenburg-Wilmersdorf und Friedrichshain-Kreuzberg.

"Die Stadt kann wichtige Lebensräume für Insekten bieten, wenn nicht immer mehr Flächen versiegelt, sondern Brachen begrünt und bestäuberfreundlich gestaltet werden", erklärte Umweltsenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne). Mit Erkenntnissen aus dem Projekt solle künftig die Berliner Grünpflege flächendeckend insektenfreundlicher gestaltet werden. Für das 2018 gestartete Vorhaben bringt das Land Berlin 1,5 Millionen Euro auf, die Deutsche Wildtier Stiftung gibt 200 000 Euro hinzu.

Die Stiftung hofft mit der Wildblumenwiese nahe dem Regierungsviertel auf eine bundesweite Signalwirkung: Die Fläche unterstreiche, dass die Politik jetzt handeln und den Schutz der Insekten ernst nehmen müsse, so Geschäftsführer Hilmar Freiherr von Münchhausen.