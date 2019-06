Hannover

Otte-Kinast: Kükentöten muss schnell beendet werden

13.06.2019, 14:42 Uhr | dpa

Hannover (dpa/lni)- Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zum massenhaften Töten von männlichen Küken hat Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast eine schnelles Ende der umstrittenen Praxis gefordert. "Für mich steht schon lange fest: Der Ausstieg aus dem Töten männlicher Eintagsküken der Legelinien muss mit Nachdruck vorangetrieben werden", sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag. Sie erwarte von der Geflügelwirtschaft, dass sie sich mehr anstrenge, um die Geschlechtsbestimmung im Ei schneller anwenden zu können.

Die Leipziger Richter hatten am Donnerstag das massenhafte Töten männlicher Küken in der Legehennenzucht bis zur Einführung alternativer Verfahren zur Geschlechtsbestimmung im Hühnerei als zulässig eingestuft (BVerwG 3 C 28.16 und 3 C 29.16).