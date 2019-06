Trockenborn-Wolfersdorf

Mehr als 300 000 Euro für Thüringer Denkmäler vom Bund

13.06.2019, 17:56 Uhr | dpa

Für Thüringer Denkmäler stellt der Bund mehr als 300 000 Euro zur Verfügung. Wie die Bundestagsabgeordneten Antje Tillmann und Albert Weiler (beide CDU) am Donnerstag in Berlin mitteilten, fließt das Geld für die Zitadelle Petersberg in Erfurt sowie die Schlösser Wolfersdorf und Hummelshain in Ostthüringen.

Für die Zitadelle Petersberg seien 150 000 Euro Fördermittel aus dem Bundesprogramm "National wertvolle Kulturdenkmäler" bereitgestellt worden, teilte Tillmann mit. Aus dem gleichen Topf bekommt das neue Jagdschloss Hummelshain nach Angaben Weilers in diesem Jahr 103 000 Euro, während das Schloss "Zur Fröhlichen Wiederkunft" in Wolfersdorf mit 75 000 Euro bedacht werde.