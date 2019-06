Mainz

CDU-Fraktion will mehr Schwimmunterricht

13.06.2019, 18:01 Uhr | dpa

Kurz vor der Sommerpause hat die oppositionelle CDU-Fraktion im Landtag ein landesweites Konzept für mehr Schwimmunterricht in Rheinland-Pfalz gefordert. Der sportpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Dirk Herber, kritisierte am Donnerstag, seit 2000 seien 43 Bäder geschlossen worden und von den 276 verbleibenden 27 nicht für den Schwimmunterricht geeignet. 200 Grundschulen seien mehr als 30 Minuten Fahrtzeit von einem Schwimmbad entfernt.

Anders als viele andere Bundesländer investiere die Ampel-Regierung nicht genug in die Bäder, sondern wälze die Verantwortung auf die Kommunen ab, kritisierte Herber. "Ziel muss es sein, dass alle Kinder die die Grundschule verlassen, sicher schwimmen können."

Innenstaatssekretär Randolf Stich sieht Rheinland-Pfalz dagegen im Bundesvergleich gut aufgestellt. Das Land müsse die Kommunen bei der Erhaltung ihrer Bäder unterstützen und komme dieser Verpflichtung auch nach, sagte der Sozialdemokrat. So habe es etwa von 2006 bis 2018 mit 93 Millionen Euro 98 Bad-Sanierungen unterstützt.

Daniel Köbler von den Grünen nannte zudem Ferienkurse für Schüler und Lehrerfortbildung als Beiträge des Landes. Es sei allerdings erschreckend, dass bundesweit 59 Prozent der Kinder am Ende der Grundschule nicht schwimmen könnten. In Rheinland-Pfalz könnten es am Ende der Schule immerhin 86 Prozent. Köbler wies zudem auf große Unterschiede beim Angebot von Schwimmunterricht innerhalb des Bundeslandes hin.

Michael Hüttner von der SPD-Fraktion sah auch die Eltern in der Verantwortung. Der Lehrplan sehe Schwimmen im 3. Schuljahr ein Halbjahr lang vor - und dann wieder im 6. Schuljahr. Fast 90 Prozent aller Bäder seien in maximal sieben Kilometern zu erreichen. Thomas Weiner von der CDU betonte, gerade sozial schwache Familien könnten oft keinen Schwimmunterricht für ihre Kinder organisieren.