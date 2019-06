Berlin

Keine Rosinenbomber über dem Brandenburger Tor

13.06.2019, 18:05 Uhr | dpa

Zur Erinnerung an das Ende der Luftbrücke vor 70 Jahren werden am Wochenende keine Rosinenbomber über das Brandenburger Tor in Berlin fliegen. Der Förderverein Luftbrücke habe den Antrag für den Überflug schriftlich und mündlich zurückgezogen, sagte die Sprecherin des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung, Kerstin Weber, am Donnerstag. Die Veranstalter selbst waren zunächst nicht zu erreichen. Zwei Tage vor dem geplanten Überflug der Rosinenbomber über Berlin ist die genaue Route weiterhin unklar.

Zum Jubiläum organisiert der Verein Luftbrücke einen Flug von Wiesbaden nach Berlin. Ursprünglich wollte der Verein mit dem Antrag bei der Behörde die Genehmigung bekommen, in das sogenannte Flugbeschränkungsgebiet um das Reichstagsgebäude zu fliegen. In dieser Zone liegt auch das Brandenburger Tor.

Der geplatzte Überflug über das Brandenburger Tor ist ein erneuter Rückschlag für die Veranstalter. Eine Landung der historischen Maschinen und ein dazugehöriges Fest auf dem Tempelhofer Feld konnten nicht wie geplant umgesetzt werden. Wo die Flugzeuge am 15. und 16. Juni über Berlin zu sehen sein werden, ist noch nicht klar.