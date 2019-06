Hamburg

Senator legt Pläne für Miet-E-Tretroller vor

13.06.2019, 18:43 Uhr | dpa

Schon in wenigen Tagen können E-Tretroller für deutsche Straßen eine Zulassung erhalten. Am Samstag soll eine entsprechende Verordnung des Bundesverkehrsministeriums in Kraft treten. In Hamburg stehen schon mehrere Anbieter von Miet-Fahrzeugen in den Startlöchern, um ihre E-Scooter anzubieten.

Die Bürgerschaft hatte deshalb den Senat aufgefordert, ein Konzept zu erarbeiten, mit dem Umfang und Abwicklung von Fahrzeug-Sharing-Angeboten kontrolliert werden können. Über den Stand der Vorbereitungen will Verkehrssenator Michael Westhagemann (parteilos) am Freitag (9.30 Uhr) informieren.

Die Verordnung sieht vor, dass die bis zu 20 Stundenkilometer schnellen E-Tretroller auf Fahrradwegen beziehungsweise Straßen fahren dürfen. Helmpflicht besteht nicht, aber Versicherungspflicht.