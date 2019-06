Lübeck

Weltumsegler Pieske vor Guam aus Seenot gerettet

13.06.2019, 18:58 Uhr | dpa

Der Lübecker Weltumsegler Burghard Pieske hat auf der zweite Etappen seines Unternehmens "Rapa Nui" vor der Pazifikinsel Guam Schiffbruch erlitten. Sein Boot sei verloren, sagte Pieske am Donnerstag. Pieske war mit zwei mikronesischen Mitseglern auf dem Weg zu den Marianen-Inseln im Westpazifik, als ihr Boot vor fünf Tagen in ein tropisches Gewitter geriet und kenterte. Nach acht Stunden im Wasser seien sie von einem russischen Frachter aufgenommen und auf die Pazifikinsel Guam gebracht worden, sagte Pieske. Von dort kehrte Pieske am Mittwoch nach Deutschland zurück.

Im Jahr 2017 hatte Pieske sein Vorhaben gestartet, in mehreren Etappen mit einem selbst gebauten Auslegerboot die rund 10 000 Seemeilen lange Route von Taiwan zu den Osterinseln gegen den Wind zu segeln. Damit wolle er die einstige Migrationsroute der Völker des Südpazifiks und deren traditionelle Navigationskunst neu beleben, sagte er.

Auch wenn die zweite Etappe jetzt unplanmäßig beendet worden sei, halte er an dem Plan fest, sagte Pieske. Die eigentlich für 2020 geplante dritte Etappe von Mikronesien nach Neuguinea sei nur verschoben, sagte der 74-Jährige. Der ehemalige Lehrer ist seit 1977 mit selbstgebauten Booten auf den Spuren historischer Seefahrervölker auf den Weltmeeren unterwegs und hat darüber zahlreiche Bücher veröffentlicht.