Hamburg

Concord-Musikkonzern übernimmt Sikorski-Verlagsgruppe

13.06.2019, 19:21 Uhr | dpa

Zwei der weltweit führenden Verlage für klassische Musik, die Hamburger Sikorski-Gruppe und der Verlag Boosey & Hawkes, werden unter einem Dach zusammengeschlossen. Mit der Übernahme von Sikorski durch die Concord Music Publishing entstehe ein breitgefächerter Katalog vor allem mit Werken der russischen Musik, teilte Concord am Donnerstag in Berlin mit.

Sikorski besitzt die Rechte unter anderem an Komponisten wie Dmtri Schostakowitsch, Sergei Prokofiew und Alfred Schnittke. Boosey & Hawkes mit Hauptsitz in London gilt als Marktführer für zeitgenössische Klassik. Die Dachgesellschaft Concord Music Publishing verfügt über die Urheberrechte an mehr als 390 000 Werken - von Frank Sinatra bis Igor Strawinsky.