Erfurt

Umfrage: Wechselstimmung in drei Ländern mit Wahl in 2019

13.06.2019, 22:32 Uhr | dpa

Bei den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg könnten die aktuellen Landesregierungen einer aktuellen Umfrage zufolge vor der Abwahl stehen.

In Thüringen, wo am 27. Oktober ein neuer Landtag gewählt wird, kommt die aktuelle rot-rot-grüne Regierung Bodo Ramelows (Linke) nach der am Donnerstag veröffentlichten Online-Umfrage von "Spiegel Online" und dem Meinungsforschungsinstitut Civey nicht auf eine Mehrheit. Gleiches gilt für die Koalition aus CDU und SPD unter Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) in Sachsen und das rot-rote Bündnis unter Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in Brandenburg.

In Thüringen läge die AfD demnach mit 22,55 Prozent noch vor der Linken (20,8) an zweiter Stelle. 26,5 Prozent würden für die CDU stimmen. Die SPD würde auf unter zehn Prozent (9,6) rutschen - und für die Grünen würden sich 10,1 Prozent der Befragten entscheiden. Knapp in den Landtag einziehen würde die FDP (5,2), die dort aktuell nicht vertreten ist.

In Sachsen, wo bereits am 1. September gewählt wird, würde der Umfrage zufolge die AfD mit 23,5 Prozent hinter der CDU (29,7) zweitstärkste Kraft werden. Die Linke käme auf 16,6 Prozent der Stimmen, die Grünen auf 10,6 und die SPD auf 10,3 Prozent. Die FDP wäre mit 4,6 Prozent der Stimmen nicht im Landtag vertreten.

In Brandenburg - dort wird ebenfalls am 1. September gewählt - käme die SPD den Angaben zufolge auf 21,4 Prozent. Linke und AfD lägen mit 19,5 und 19,6 Prozent fast gleichauf. Für die CDU würden sich 16,3 Prozent der Befragten entscheiden, für die Grünen 12,0 Prozent. Die FDP würde mit 4,3 Prozent Zustimmung an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.