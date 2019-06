Halle (Saale)

Zoo Halle feiert 50. Geburtstag von Faultier Paula

14.06.2019, 01:30 Uhr | dpa

Ein halbes Jahrhundert hängend und in Zeitlupe: Der Zoo Halle feiert heute den 50. Geburtstag von Paula, dem bisher weltweit ältesten bekannten Faultier. "Paula wird sich dabei über einige frische Blätter freuen und ansonsten das Treiben um sie herum, mit der für Faultiere so typisch stoischen Ruhe verfolgen", teilte der Zoo mit. Für diese Spezies sei 50 ein wahrhaft biblisches Alter. Paulas Ziehmutter Jutta Heuer berichtet über die Jubilarin. Sie ist die Faultier-Zuchtbuchführerin und international anerkannte Expertin für diese Tiere. Der Zoo in Halle geht davon aus, dass Paula das älteste Faultier der Welt ist. Zum Vergleich dienen die in den Zoos und Auffangstationen betreuten Faultiere sowie die in freier Wildbahn bisher untersuchten und dokumentierten Exemplare.