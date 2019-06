Hannover

Tausende Teilnehmer bei Schlesiertreffen erwartet

14.06.2019, 02:55 Uhr | dpa

Zum Deutschlandtreffen der Landsmannschaft Schlesien kommen in Hannover von heute an mehrere Tausend Menschen zusammen. Auf dem Programm des Treffens des Vertriebenenverbandes stehen bis Sonntag zum einen Traditionspflege mit Musik- und Trachtenaufführungen. Zum anderen ist am Sonntag eine politische Kundgebung geplant, bei der Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) sowie der Bundesvorsitzende der Landsmannschaft, Stephan Rauhut, reden werden.

Nachdem es bei dem Vertriebenenverband früher immer wieder Ärger wegen antipolnischer Töne gegeben hatte, wurde mit der Wahl von Rauhut zum neuen Bundesvorsitzenden 2013 ein Generationen- und Kurswechsel eingeläutet. Im Zentrum steht nun der Ausbau der grenzüberschreitenden Aktivitäten mit Polen. Niedersachsen ist das Patenland der Schlesier, viele Vertriebene von dort fanden in dem Bundesland nach dem Zweiten Weltkrieg eine neue Heimat.

Am Freitag werden die Schlesier zunächst von der CDU-Landtagsfraktion in Hannover empfangen. Nach einem ökumenischen Gottesdienst gibt es eine Darbietung schlesischer Kultur vor der Marktkirche.