Dessau-Roßlau

Experte sieht keine Anzeichen für Stechmückenplage

14.06.2019, 05:18 Uhr | dpa

Die Sachsen-Anhalter müssen in diesem Jahr bislang nicht mit einer Stechmückenplage rechnen. An der Elbe gebe es derzeit keine Anzeichen für ein erhöhtes Mückenaufkommen, sagte der Experte Norbert Becker aus Speyer in Rheinland-Pfalz. Becker ist Direktor der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) am Oberrhein. Er beobachtet die Entwicklung auch in anderen Regionen Deutschlands. Nach Hochwasser und Starkregen schlüpften besonders viele Mücken. Die Situation könne sich deshalb schnell ändern, sagte Becker. "Eine Glaskugel haben wir nicht."