Plauen

Weltkriegsbombe kann nicht an Fundort entschärft werden

14.06.2019, 05:25 Uhr | dpa

Die geplante Entschärfung einer 50-Kilo-Bombe an deren Fundort in Plauen ist gescheitert. Dies bestätigten Polizei und eine Sprecherin der Stadt am frühen Freitagmorgen. Nun solle die Bombe im Plauener Umland am Freitagvormittag kontrolliert gesprengt werden, wie die Stadt-Sprecherin mitteilte. Evakuierungen seien dafür nicht notwendig. Laut Polizei wurde die Bombe vom Fundort im Stadtzentrum abtransportiert. Warum die Entschärfung nicht gelang, war zunächst unklar. Die Evakuierung vom Vorabend, von der rund 4000 Menschen betroffen waren, wurde am frühen Morgen aufgehoben. Die Bombe war am Donnerstag bei Bauarbeiten entdeckt worden.

Die Industriestadt Plauen war im Zweiten Weltkrieg 14 Mal Ziel von Luftangriffen britischer und amerikanischer Bomber. Erst Ende August 2018 war eine 250-Kilogramm-Bombe in einem Waldstück gefunden und entschärft worden. Anfang Juni hatte eine amerikanische Fünf-Zentner-Bombe einen Großeinsatz mit Evakuierungen ausgelöst.