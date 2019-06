Schwerin

Urteil wegen Kindesmissbrauchs in Schwerin erwartet

14.06.2019, 06:00 Uhr | dpa

Das Gebäude des Landgericht am Demmlerplatz. Foto: Jens Büttner/Archiv (Quelle: dpa)

Im Prozess gegen einen 64-jährigen Schweriner wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes und Vergewaltigung wird am heutigen Freitag das Urteil erwartet. Der Angeklagte hatte zum Ende des Prozesses am Landgericht Schwerin gestanden, sich zwischen 2013 und 2017 mehrfach an einem Jungen vergangen zu haben, der anfangs elf Jahre alt war. Mehrere Übergriffe fanden bei gemeinsamen nächtlichen Angelausflügen statt. Die Staatsanwaltschaft hatte sechseinhalb Jahre Gefängnis beantragt. Der Verteidiger hielt sechs Jahre Haft für angemessen. Der Angeklagte ist einschlägig vorbestraft.