Lüdinghausen

Brennende Lagerhalle: Schaden in Millionenhöhe

14.06.2019, 07:33 Uhr | dpa

Lüdinghausen - In der Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebs bei Lüdinghausen ist in der Nacht auf Freitag ein Feuer ausgebrochen. In der Halle seien landwirtschaftliche Maschinen sowie Matratzen gelagert, teilte die Polizei mit. Der Einsatz der Feuerwehr werde voraussichtlich noch bis acht oder neun Uhr dauern. Es sei niemand verletzt worden. Die Polizei geht von einem Schaden in Millionenhöhe aus. Die Brandursache sei noch unklar.