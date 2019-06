Koblenz

Traktorunfall legt Stromversorgung zeitweise lahm

14.06.2019, 11:28 Uhr | dpa

Ein Traktorfahrer hat in Koblenz einen Stromausfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann bei Mäharbeiten am Donnerstagabend einen hölzernen Strommast gerammt, der daraufhin umkippte. Der Stromversorger habe deshalb den Strom für einige Zeit abstellen müssen. Die Polizei konnte am Freitag zunächst keine Angaben dazu machen, wie viele Haushalte von dem Ausfall betroffen waren und wie lange dieser andauerte. Verletzt wurde niemand.