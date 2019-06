Stuttgart

Hoffmeister-Kraut will Wohnungsbaugenossenschaften stärken

14.06.2019, 12:07 Uhr | dpa

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) will die Wohnbaugenossenschaften stärker in den Kampf gegen die landesweite Wohnungsnot einbinden. Konkret sollen neugegründete Genossenschaften, wenn sie Sozialwohnungen schaffen, mit Hilfe von Landesbürgschaften leichter an Kredite kommen, wie die CDU-Politikerin am Freitag in Stuttgart mitteilte. Landesbürgschaften sollen jedoch nur an jene Institutionen vergeben werden, die noch nicht genügend Eigenkapital haben. Damit werde ihnen der Zugang zu den Angeboten der Wohnraumförderung erleichtert. Ein gewisses Maß an Eigenmitteln ist bei jeder Finanzierung notwendig.