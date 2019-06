Düsseldorf

Auch NRW-SPD-Chef Hartmann für Mietendeckel

14.06.2019, 12:16 Uhr | dpa

In der Diskussion um hohe Mieten hat auch NRW-SPD-Chef Sebastian Hartmann einen Mietendeckel gefordert, um Zeit für den Bau von mehr Wohnraum zu gewinnen. Die Ursachen der steigenden Preise am Wohnungsmarkt müssten bekämpft werden, sagte Hartmann am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. "Das heißt: bauen, bauen, bauen", sagte Hartmann.

Ursache sei auch, "dass Bauen viel zu teuer geworden ist, weil die Grundstückspreise zum Spekulationsobjekt geworden sind". Die durch eine Mietendeckelung gewonnene Atempause müsse dafür genutzt werden, Staat und Kommunen in die Lage zu versetzen, wieder Grundstücke zu bezahlbaren Preisen verfügbar zu machen. "Wenn Familien mit zwei Einkommen das Wohnen nicht mehr bezahlen können und Eigentum für viele unerreichbar scheint, berührt das den Grundkonsens unserer Gesellschaft", sagte Hartmann.

Zuvor hatte der kommissarische SPD-Bundesvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel einen bundesweiten Mietendeckel in gefragten Wohngegenden für fünf Jahre gefordert. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wurde am Freitag als Gastrednerin bei der Jahresversammlung des Deutschen Mieterbundes in Köln erwartet.