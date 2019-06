Essen

Karstadt: In Lebensmittelabteilungen bald allein das Sagen

14.06.2019, 13:08 Uhr | dpa

Die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof hat in den Lebensmittelabteilungen von Karstadt bald wieder alleine das Sagen. Der bislang an der Karstadt Feinkost GmbH beteiligte Lebensmittelhändler Rewe steigt aus dem Gemeinschaftsunternehmen für den Betrieb der Lebensmittelabteilungen aus und verkauft seine Beteiligung in Höhe von 25,1 Prozent an den Warenhausriesen. Das teilten die Unternehmen am Freitag in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Karstadt erwartet durch die Trennung von Rewe mehr Spielraum für den weiteren Ausbau seines Lebensmittel-Standbeins. "Wir sehen Lebensmittel für unsere zusammenwachsende Warenhausgruppe nicht nur als wichtigen Frequenzbringer, sonder zusammen mit der Gastronomie auch als starkes Wachstumsfeld", betonte der Chef des Warenhausriesen, Stephan Fanderl. Mit der Übernahme aller Anteile an Karstadt Feinkost gewinne das Unternehmen "mehr Möglichkeiten zur Expansion - auch außerhalb des Warenhauses". Ihre Zusammenarbeit bei der Warenversorgung wollen die Unternehmen aber fortsetzen.

Karstadt Feinkost kämpft nach Angaben des Branchenfachblatts "Lebensmittel Zeitung" seit Jahren mit sinkenden Umsätzen. Um die Kundenfrequenzen zu steigern, vermietet Karstadt deshalb mittlerweile teilweise auch Flächen an andere Lebensmittelhändler oder Drogeriemärkte.