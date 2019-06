Chemnitz

Chemnitzer FC startet ohne Neuzugang Sarmov in Vorbereitung

14.06.2019, 13:12 Uhr | dpa

Drittliga-Aufsteiger Chemnitzer FC startet am Samstag ohne Neuzugang Georgi Sarmov in die Vorbereitung auf die Saison 2019/20. Der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler feierte zuletzt im EM-Qualifikations-Spiel gegen Tschechien sein Comeback in der bulgarischen Fußball-Nationalmannschaft. Sarmov wird bis zum 25. Juni Urlaub machen und danach zur Mannschaft stoßen. Das teilte der Club am Freitag mit. Die fünf weiteren Neuzugänge Nils Blumberg, Marcelo de Freitas, Clemens Schoppenhauer, Sören Reddemann und Tarsis Bonga sind zum Auftakt dabei. Trainer David Bergner hat für den Samstag zwei Einheiten angesetzt. Ihr erstes Testspiel bestreiten die Chemnitzer am Sonntag beim Lugauer SC. "Im ersten Teil der Vorbereitung geht es darum, die Grundlagen für die gesamte Saison zu legen", sagte Bergner. Bis zum Punktspielstart am Wochenende 20./21. Juli bleiben dem Trainerteam fünf Wochen Zeit. "Die klassische Vorbereitung mit langen Läufen durch den Wald gibt es ja schon lange nicht mehr. Wir werden direkt viel mit dem Ball arbeiten. Uns hat in der Vergangenheit immer der spielerische Ansatz stark gemacht. Daran möchten wir auch in der 3. Liga nichts verändern", sagte Bergner.