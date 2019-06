Hamburg

"Zerstörter Bürgersteig" soll an Opfer der Nazis erinnern

14.06.2019, 14:35 Uhr | dpa

Mit einem "zerstörten Bürgersteig" wollen Künstlerinnen vor dem Gedenkort Stadthaus in Hamburg an jene Menschen erinnern, die dort zwischen 1933 und 1943 verhört, misshandelt oder ermordet wurden. Der Entwurf der Hamburger Künstlerinnen Ute Vorkoeper und Andrea Knobloch bekam am Freitag den ersten Preis eines künstlerischen Wettbewerbs. Die Zerstörung und anschließende Reparatur des Bürgersteigs mit anderer Farbe und anderem Material solle direkt unter den Augen der Öffentlichkeit stattfinden. "Das ist eine Herausforderung und eine Zumutung - nicht nur für die Stadt, sondern auch für uns als Künstlerinnen, die diesen Prozess realisieren werden", sagten die Künstlerinnen am Freitag in Hamburg, die seit 2013 unter dem Namen missing icons gemeinsam arbeiten. Das Denkmal soll so ein Symbol sein für das, was zerstört wurde und die Narben, die es zurückgelassen hat.

Während der NS-Herrschaft war der Gebäudekomplex am Neuen Wall/Stadthausbrücke bis zu seiner Ausbombung 1943 die "Zentrale des Terrors" in Hamburg - hier waren das Polizeipräsidium sowie die norddeutschen Leitstellen von Kriminalpolizei und Gestapo untergebracht. Seit einem Jahr erinnert eine Dauerausstellung neben einer Fachbuchhandlung und einem Literaturcafé an die historische Bedeutung des Ortes.

Der Beirat zur Begleitung der Entwicklung des Geschichtsortes Stadthaus hatte sich für ein Denkmal im öffentlichen Raum ausgesprochen. Dafür hatte die Bürgerschaft 250 000 Euro bewilligt. "Die Künstlerinnen haben einen markanten und provozierenden Ansatz gewählt, der hoffentlich bei vielen Passanten wichtige und notwendige Fragen aufwerfen wird, auf die sie in den Ausstellungen im Geschichtsort und an den Brückenarkaden Antworten erhalten", sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD).