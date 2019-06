Stuttgart

VfB Stuttgart reist nach Kitzbühel ins Trainingslager

14.06.2019, 16:03 Uhr | dpa

Der VfB Stuttgart wird sich unter anderem mit einem Trainingslager im österreichischen Kitzbühel auf die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga vorbereiten. Der neue Trainer Tim Walter reist mit seiner Mannschaft vom 23. bis 29. Juni in den Ferienort in den Tiroler Alpen, wie die Schwaben am Freitag mitteilten.

Vor der Abreise bestreitet der Bundesliga-Absteiger am 23. Juni (16.00 Uhr) sein erstes Testspiel in Ilshofen gegen eine Hohenlohe-Auswahl. Des weiteren testet der VfB am 5. Juli (15.00 Uhr) bei der TSG Backnang sowie am 13. Juli (20.15 Uhr) beim Schweizer Vizemeister FC Basel. Weitere Testspiele sollen noch vereinbart werden. Die Stuttgarter beginnen die Vorbereitung am kommenden Mittwoch mit individuellen Leistungstests.