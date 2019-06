Senftenberg

Zwei Fahrradunfälle mit Fahrerflucht

14.06.2019, 17:17 Uhr | dpa

Zweimal sind in Südbrandenburg Fahrradfahrer gegeneinander gekracht, in beiden Fällen flüchtete der Unfallverursacher: Auf einem Radwanderweg bei Senftenberg stießen am Donnerstagnachmittag zusammen. Der Unfallverursacher flüchtete, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Eine 57-Jährige Fahrradfahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Donnerstagabend stießen ebenfalls zwei Radfahrer in Schwarzheide aufeinander. Auch hier flüchtete der Unfallverursacher, wie die Polizei mitteilte. Ein 30-Jähriger kam ins Krankenhaus.