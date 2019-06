Fürstenwalde/Spree

Auseinandersetzung in Fürstenwalde: 34-Jähriger sticht zu

14.06.2019, 17:20 Uhr | dpa

Ein Mann hat in Fürstenwalde (Landkreis Oder-Spree) einen 35-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt. Der Mann musste mit Schnittwunden in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Kontrahenten waren am Donnerstagabend in der Wladislaw-Wolkow-Straße in einen Streit geraten, wie die Polizeidirektion Ost am Freitag mitteilte. Der 34-Jährige wurde nach der Auseinandersetzung vorläufig festgenommen, wie es weiter hieß. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, sagte ein Sprecher. Der 34-Jährige habe mehrfach mit dem Messer zugestochen. Warum die beiden Männer in Streit geraten waren, war zunächst unklar.