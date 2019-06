Halberstadt

Neue Ausstellung zum 300. Geburtstag von Gleim

15.06.2019, 08:48 Uhr | dpa

Den Scherz als Waffe der Aufklärung beleuchtet von Samstag (15.00 Uhr) an eine neue Ausstellung im Gleimhaus in Halberstadt (Landkreis Harz). Der vor 300 Jahren in Ermsleben bei Aschersleben geborene Dichter Johann Wilhelm Gleim (1719-1803) habe eine wichtige Rolle in Zeiten der Aufklärung gespielt, teilte das Gleimhaus mit. Einige seiner Dichtungen seien mit einem scherzhaften Ton durchzogen gewesen. Die Ausstellung unter dem Motto "Scherz - die heitere Seite der Aufklärung" wolle sich anlässlich des Geburtstags von Gleim bis zum 15. September seinen Werken widmen. Zudem gebe es weitere Exponate zu sehen, unter anderem Gemälde und Plastiken.