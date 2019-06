Berlin

Berlin 2020 im Rennkalender der Elektro-Rennserie Formel E

15.06.2019, 10:12 Uhr | dpa

Die vollelektrische Rennserie Formel E macht auch 2020 in Berlin Station. Wie aus dem am Freitagabend veröffentlichten Rennkalender hervorgeht, wird am 30. Mai 2020 zum sechsten Mal in der deutschen Hauptstadt gefahren. Berlin ist als einzige Stadt seit der Premierensaison 2014/2015 Austragungsort für die Elektroflitzer. Die bisherigen Rennen fanden alle auf einem künstlich errichteten Kurs auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof statt.

Die sechste Saison in der Formel E beginnt am 22. November in Saudi-Arabien. Insgesamt stehen 14 Rennen in zwölf Städten auf dem Programm. Das Saisonfinale steigt am 26. Juli 2020 in London.