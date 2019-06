Aufhausen

Fahrradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

15.06.2019, 10:25 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß nahe Aufhausen (Regensburg) ist ein 53-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Eine 33-jährige Autofahrerin wollte am Freitagabend eine Straße überqueren und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer, teilte die Polizei am Samstag mit. Der 53-Jährige wurde mit mehreren Knochenbrüchen mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Regensburg geflogen.